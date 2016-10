KI.KA 19:00 bis 19:25 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Folge: 45 Die Feuerblume NL, D, I, CDN 2014 2016-10-05 11:15 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Feuerblume: Violetta macht auf dem Truck von Renzo Bekanntschaft mit Mias frisch geangeltem Fisch. Dann muss sie sich beeilen, nach Centopia zu kommen. Denn die Elfen machen sich auf den Weg zum Vulkan. Dort - sagt Mias Orakel - soll es eine Blume geben, die sie auf ihrem weiteren Weg brauchen werden. Das Varia wieder den Plan an Rixel weiter gegeben hat, ist diesmal ein Glück. Denn sie brauchen die Gongos von Gurga, um die glühend heiße Feuerblume zu pflücken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosabell Laurenti Sellers (Mia) Sprecher: Marie-Christin Morgenstern (Mia) Originaltitel: Mia and Me Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Jens-Christian Seele, Herbert Gehr, Marc Meyer Musik: Gerd Kaeding