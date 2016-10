KI.KA 16:45 bis 17:35 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Geisterjagd / Wo sind die kleinen Marsus? F, D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Geisterjagd: Felizia will aus einem alten Tempel und dem umliegenden Dschungel eine riesige Wellness-Anlage machen und schickt Bauwahn und Ollie los, um das Gebiet zu erkunden. Als Hektor von dem Indianerjungen Tofurki erfährt, dass die beiden Umweltzerstörer im Tempel sind, beschließt er, sie so zu erschrecken, dass sie verschwinden und nie wiederkommen. Marsu wird als Geist verkleidet und Hektor fordert die beiden als Gruselstimme im Off auf, den Tempel zu verlassen. Ollie und Bauwahn erschrecken auch wirklich fürchterlich und rennen aus dem Tempel. Sie verbringen eine schreckerfüllte Nacht in ihre Zelten, aber am nächsten Tag gehen sie auf Felizias Befehl hin wieder in den Tempel. Hektor und Marsu ziehen wieder ihre Nummer ab, aber dann erschrickt Hektor und glaubt, es sind wirklich Geister da. Er läuft weg und geradewegs Bauwahn und Ollie in die Hände. Dann stellt sich heraus, dass die "Geister" die kleinen Marsus waren, die Hektor und Marsu zum Tempel gefolgt sind. Bauwahn bringt eine Mauer zum Einsturz, die den Ausgang der Tempelhöhle, in der Hektor und die Marsus sind, verschüttet. Er selbst und Ollie werden in einer anderen Tempelhöhle von Geistern heimgesucht, die es dort tatsächlich gibt. Nun rennen die beiden aus dem Tempel, springen in ihren Wagen und verschwinden. Hektor und die Marsus gehen einem Licht nach, das sie für Tageslicht halten und finden so einen anderen Ausgang. Draußen angekommen stellen Sie fest, dass das Licht in den Tempelgängen nicht von der Sonne gekommen sein kann und Tofurki erklärt ihnen, dass die Geister sie mögen und sie deshalb ins Freie geführt haben. Felizia kann sich ihren Plan vom Wellness-Tempel abschminken, weil der inzwischen als nationales Denkmal unter Schutz gestellt wurde. Wo sind die kleinen Marsus?: Hektor will einen Wetterballon in die Lüfte schicken, um meteorologische Messungen vorzunehmen. Als er kurz weggeht, schnappt sich Marsu den Ballon und hüpft damit durch die Gegend. Schließlich landet er in einem von Tante Dianas Blumenbeeten, das zu Bruch geht und den Ballon durchlöchert. Als Hektor zurückkommt, sieht er die Bescherung, aber Marsu hat sich inzwischen verdrückt und die drei kleinen Marsus stehen neugierig um den Ballon herum. Da denkt Hektor natürlich, sie waren die Missetäter. Auch Frau Marsu denkt das und verpasst ihren Kindern Hausarrest. Die fühlen sich ungerecht behandelt und beschließen, von zu Hause wegzulaufen. Nun suchen Marsu und seine Frau die Kinder am Boden und Hektor fliegt mit seinem inzwischen reparierten Ballon über den Dschungel, um sie zu suchen. Nach allerlei Abenteuern steigen die Kleinen auf einen alten Turm und versuchen, von dort aus den Mond, der hell leuchtet, zu erreichen. Bei einem dieser Versuche landen sie auf Hektors Ballon. Der entschuldigt sich bei ihnen, weil er inzwischen weiß, dass Marsu der Missetäter war, und will sie nach Hause bringen. Doch die Kleinen sehen das Spiegelbild des Mondes im Fluss und springen hinein. Da ist Hektor klar, dass sie zum Mond wollen und er lässt sich etwas einfallen. Er und die beiden großen Marsus steigen in dem Korb des Ballons und bringen die Kleinen mit dem Baumstumpf, auf dem sie inzwischen eingeschlafen sind, in einen felsigen, vegetationslosen Talkessel. Dort wachen sie auf und glauben, dass sie auf dem Mond sind. Aber die Freude dauert nicht lange. Als drei Jaguare anrücken, um sie zu fressen, müssen die Marsu-Eltern natürlich eingreifen und alle freuen sich über das Wiedersehen, nur der kleine schwarze Bobo nicht, der dahinter gekommen ist, dass sie gar nicht auf dem Mond waren. Aber am Ende wird er doch wieder fröhlich, als Marsu ihn und die anderen auf eine Hüpfpartie mit dem Ballon mitnimmt. Da wollen auch Tante Diana und Hektor nicht fehlen und so hüpfen alle zusammen fröhlich durch den Dschungel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz