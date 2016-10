KI.KA 15:00 bis 15:45 Jugendserie Mako - Einfach Meerjungfrau Fataler Zauber / Meerjungfrauen bei der Arbeit AUS, D 2011-2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Fataler Zauber: Evie hat Geburtstag. Weil Zac sich nicht bei ihr meldet, sinkt ihre gute Laune immer mehr. Was sie nicht ahnt: Zac bereitet eine große Überraschungsparty für sie vor. Alle Freunde helfen mit, Evie eine Weile abzulenken. So nimmt Mimmi sie mit nach Hause und lässt sie dort für einen Moment ihren Mondring tragen. Plötzlich ist Evie spurlos verschwunden. Hat es etwas mit dem Mondring und seiner besonderen Magie zu tun? Meerjungfrauen bei der Arbeit: Mimmi möchte sich gern ein schönes Kleid kaufen, hat aber kein Geld. Sie macht sich auf die Suche und findet schnell Arbeit im Meerespark. Ondina ist nicht begeistert darüber. Mimmi könnte bei ihrer Arbeit nass werden und sich vor aller Augen in eine Meerjungfrau verwandeln. Um ihr zu beweisen, dass es ungefährlichere Jobs gibt, beginnt Ondina, als Kellnerin im Café zu arbeiten. Davon sind wiederum die Gäste nicht sehr begeistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ivy Latimer (Nixie) Lucy Fry (Lyla) Amy Ruffle (Sirena) Chai Romruen (Zac) Dominic Deutscher (Cam) Gemma Forsyth (Evie) Kerith Atkinson (Rita) Originaltitel: Mako Mermaids - an H2O Adventure Regie: Evan Clarry, Grant Brown Drehbuch: Sam Carroll, Anthony Morris, Chris Roache, Max Dann, Simon Butters, Michael Joshua Musik: Titellied: "I Just Wanna Be" Chantelle Defina & Jack Dacy