KI.KA 10:50 bis 11:15 Trickserie Der Kater mit Hut Flotte Bienen / Alle Vögel sind schon weg USA, CDN, GB 2010-2013 Stereo 16:9 HDTV Flotte Bienen: Nick hat keinen Honig mehr, also versucht er, aus den verschiedensten Zutaten selbst welchen herzustellen. Das Ergebnis ist eine matschige, braune Pampe. Ein Glück, dass es den Kater mit Hut gibt. Er überreicht Sally und Nick eine Einladung der Bienenkönigin Patrizia von Summs zu einer Tanzveranstaltung. Als die beiden im Bienenstock ankommen, erfahren sie, was es mit dem Schwänzeltanz der Bienen auf sich hat. Alle Vögel sind schon weg: Sallys Freund Merlin, die Purpurschwalbe, ist verschwunden. Liegt es vielleicht daran, dass sein Vogelhäuschen so karg eingerichtet ist? Doch selbst als es von Sally, Nick und dem Kater mit Hut gemütlich eingerichtet wird, lässt sich Merlin nicht blicken. Da beobachtet Sally, wie ein Eichhörnchen und ein Kaninchen Futter für den kommenden Winter sammeln. Vielleicht ist ihr Freund ja auch auf der Suche nach Futter? Originaltitel: The Cat in the Hat Knows a Lot About That Regie: Tony Collingwood Musik: David Schweitzer