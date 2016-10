KI.KA 09:05 bis 09:20 Trickserie Wissper Ein Krokodil im Baum / Tauschgeschäft GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein Krokodil im Baum: Die Äffchen Alfie, Boris und Frankie langweilen sich. Es gibt nichts im Regenwald, was sie nicht schon gemacht hätten. Wissper überlegt, wie sie helfen kann: Ein Spaß-Experte muss her! Wissper ruft Kev. Versehentlich landet das Krokodil in einem Baum. Kev will den Affen gerne helfen, aber zuerst muss er runter vom Baum. Er greift nach einer Liane. Zum Halt schieben ihm die Affen einen Ast zu. Und erfunden ist die neue Kroko-Affen-Schaukel. Tauschgeschäft: Seit Jahren ernährt sich Flusspferd Hatty von Seegras. Nun hätte sie gerne eine Abwechslung auf ihrem Speiseplan. Aber sie kommt nicht an die Blätter der Bäume. Wissper sucht nach einer Lösung. Wissper ruft Panda Dan. Der klettert auf den Baum und reicht Hatty einige Blätter. Da beschweren sich die Vögel, denn die Blätter sind ihr Lieblingsfutter. Wissper fordert sie auf, Hattys Seegras zu probieren. Von nun an findet ein reges Tauschgeschäft statt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wissper Regie: Kevin Snoad Drehbuch: Nick Wilson, Simon Nicholson, Jimmy Hibbert, Arabella Warner, Helena Smee, Polly Churchill, Gillian

