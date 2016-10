KI.KA 07:05 bis 07:25 Kinderserie Kleiner Roter Traktor Jan kann alles / Willkommen zu Hause GB 2003-2006 Stereo Live TV Merken Jan kann alles: Jan hat frei. Er möchte diesen wohlverdienten Tag genießen und auch dem kleinen roten Traktor etwas Gutes tun, er soll gründlich gewaschen und auf Hochglanz poliert werden. Doch die Freunde lassen ihm keine ruhige Minute. Den ganzen Tag lang hat jeder etwas zu reparieren und zu richten. Über all der Arbeit vergisst der hilfsbereite Jan sogar das Essen. Irgendwann plagt die Freunde das schlechte Gewissen und sie beschließen, sich zu revanchieren. Die Freude ist riesig bei Jan und dem kleinen roten Traktor über die gelungene Überraschung, die man den beiden bereitet hat. Willkommen zu Hause: Stumpi kommt ganz aufgeregt bei Familie Tormann angefahren und kracht in die frisch aufgehängte Wäsche. Dabei wollte er doch nur für eine Überraschungsparty werben, die er gerne mit allen veranstalten möchte, um Jan und dem kleinen roten Traktor dafür zu danken, dass sie über die Jahre immer jedem geholfen haben. Emma findet die Idee super und will Max und ihren Eltern Bescheid sagen. Stumpi beauftragt Herrn Junker, Jan hinzuhalten, während er mit Walter und Nicola den Gösselhof für die Party herrichtet. Hoffentlich wird die Überraschungsparty ein Erfolg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Eberhard Haar (Jan) Gustav-Adolph Artz (Herr Jasper Junker) Peter Kirchberger (Stumpi) Micaela Kreissler (Elsie) Robert Missler (Walter) Stephanie Kirchberger (Nicola) Florentine Draeger (Emma Tormann) Originaltitel: Little Red Tractor Regie: Russell Haigh, Dave Scanlon Drehbuch: Jimmy Hibbert, Keith Littler, Russel Haigh, James Mason Musik: Michael Cross, Stan Callimore, Titellied gesungen von Robert Missler

