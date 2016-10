FOX 22:35 bis 23:30 Comedyserie Shameless - Nicht ganz nüchtern Absturz USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Fionas und Seans großer Tag ist gekommen. Debbie bringt Baby Franny mit in die Kirche, während Ian erstmals mit seinem Partner Caleb auftaucht, um ihn der Familie vorzustellen. Leider gibt es auch einen ungebetenen Gast: Frank platzt ohne Einladung und völlig zugedröhnt in die Feierlichkeiten und posaunt lauthals Seans dunkles Geheimnis heraus. Die Hochzeit droht kein glückliches Ende zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William H. Macy (Frank Gallagher) Emmy Rossum (Fiona Gallagher) Jeremy Allen White (Lip Gallagher) Ethan Cutkosky (Carl Gallagher) Shanola Hampton (Veronica Fisher) Steve Howey (Kevin Ball) Emma Kenney (Debbie Gallagher) Originaltitel: Shameless Regie: Christopher Chulack Drehbuch: John Wells Kamera: Kevin McKnight