FOX 21:00 bis 21:45 Serien Nashville Auf ein Neues USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Rayna erfährt, dass Maddie Bekanntschaft mit einer Person aus ihrer Vergangenheit gemacht hat, die bereits damals schon falsche Absichten hatte. Um das Schlimmste zu verhindern, greift der Country-Star zu drastischen Mitteln. Juliette muss sich derweil gut überlegen, wie sie sich öffentlich zum Tod von Jeff Fordham äußern will - denn ihre Entscheidung hat auch direkte Auswirkungen auf Layla. Auch Scarlett und Gunnar steht eine wichtige Weichenstellung bevor: Sie erwägen, ihre musikalische Zusammenarbeit zu beenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Sam Palladio (Gunnar Scott) Originaltitel: Nashville Regie: Callie Khouri Drehbuch: Callie Khouri, Meredith Lavender |