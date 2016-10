FOX 18:40 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS Der Schatz des Piraten USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Der CIA-Agent Kort bittet Gibbs um Hilfe bei einem Fall. Er will den Gangsterboss Siravo und dessen Imperium hochgehen lassen. Schon bald stößt das NCIS auf Perry, den Buchhalter Siravos. Dieser hatte eine Geldwäscherei betrieben und muss nun selbst um sein Leben bangen. Doch ganz so unschuldig wie er vorgibt, ist Perry nicht. Nun liegt es an Kort und Gibbs, das Geld sicherzustellen und die Gangster endlich hinter Schloss und Riegel zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Leon Vance) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: David J. North Kamera: Billy Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12