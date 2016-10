FOX 14:45 bis 15:35 Krimiserie Hawaii Five-0 Vendetta USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Chief Fryer wird telefonisch vom Hawaii Police Department zu einem Tatort gerufen. Doch er läuft in eine Falle: Der Anruf war vorgetäuscht, und der Chief wird erschossen. Es scheinen zwei Tätern beteiligt gewesen zu sein: Einer schoss aus nächster Nähe, der andere aus der Ferne mit einer Präzisionswaffe. Steve und sein Team stoßen bei ihren Ermittlungen auf einen alten Fall, den Fryer mit seinem inzwischen wegen Korruption in Haft sitzenden Partner Frank Delano untersucht hatte. Delano bietet seine Hilfe an, allerdings nur wenn er aus dem Knast kommt. Chin lässt sich auf den Handel ein und muss das bald bitter bereuen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) William Baldwin (Frank Delano) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Tom Sizemore (Capt. Vincent Fryer) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Steve Boyum Drehbuch: Peter M. Lenkov, Paul Zbyszewski, Elwood Reid Altersempfehlung: ab 16