Niederlande 1 22:20 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter De gluurschuur NL 2016 HDTV Merken Meester John Reid reist af naar Suwald. Daar moet hij zijn oordeel vellen over een ruzie tussen de buren Jan Tenniglo en het echtpaar Boksma. Zes jaar geleden tovert meneer Tenni-glo zijn oude berging om tot een prachtige keuken. Even later bouwen zijn buren hun kippenren om tot een flinke schuur met veranda. Tot Tenni-glo's grote schrik kan hij nu niet meer naar zijn buren kijken vanuit het keukenraam. Het enige dat hij kan zien is een houten blinde muur. Tijd om de hulp in te roepen van De Rijdende Rechter. Dan kan meester John Reid meteen even duidelijkheid verschaffen over de erfgrens. Want ook daar is al jaren onenigheid over. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter