TNT-Serie 03:00 bis 03:45 Mysteryserie Pretty Little Liars Game Over USA 2015 16:9 Wer hat Tobys Mutter umgebracht? Wer hat Alison in jener Nacht niedergeschlagen, in der sie verschwunden ist? Wer hat Bethany umgebracht? Wer sind "Red Coat" und die "Schwarze Witwe"? Wieso hatte es "A" die ganze Zeit auf die Freundinnen abgesehen? Nach Jahren der Qual und endloser Fragen stehen Aria, Alison, Emily, Hanna und Spencer endlich ihrem Peiniger gegenüber und erhalten Antworten. Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: I. Marlene King Drehbuch: I. Marlene King Kamera: Larry Reibman Musik: Mike Suby