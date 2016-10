TNT-Serie 22:30 bis 23:15 Mysteryserie Pretty Little Liars Wieder einmal in Rosewood USA 2015 16:9 Merken Vor fünf Jahren haben die Freundinnen endlich herausgefunden, wer hinter dem Pseudonym "A" gesteckt und ihnen das Leben zur Hölle gemacht hat. Kein Wunder also, dass Aria, Emily, Hanna und Spencer nach der Schule die erstbeste Chance ergriffen haben, um Rosewood zu verlassen. Als in ihrer alten Heimatstadt etwas Schlimmes passiert, sind die Freundinnen aber gezwungen, nach Hause zurückzukehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: Joseph Dougherty Kamera: Larry Reibman Musik: Mike Suby