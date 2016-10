TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Serien Reign Spiders In A Jar USA 2016 Merken Um ihre Herrschaft über Schottland zu verteidigen, trifft Mary eine riskante Entscheidung, die den Konflikt mit Elizabeth bis zum Explosionspunkt schürt. Lola wird eines furchtbaren Verbrechens bezichtigt und erleidet schwerwiegende Konsequenzen dafür. In Frankreich stellt Catherine unterdessen fest, dass ihr unbarmherziges Streben nach Macht ihren Sohn Charles für immer verändert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Catherine) Rachel Skarsten (Queen Elizabeth) Torrance Coombs (Sebastian Valuar) Celina Sinden (Greer Norwood) Anna Popplewell (Lola) Jonathan Keltz (Leith Bayard) Originaltitel: Reign Regie: Deborah Chow Drehbuch: Laurie McCarthy