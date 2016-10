TNT-Serie 08:25 bis 09:10 Serien Revenge Gegenüberstellung USA 2014 16:9 Merken Nolan setzt sich über Emilys Wunsch hinweg und berichtet der Polizei von dem Einbruch im Haus der Graysons. Wenig später erfährt Emily bei einer Gegenüberstellung auf dem Revier, dass ihr Vater noch am Leben ist. Victoria ist überrascht, welche Mühe David aufgewendet hat, um sich zu schützen und Conrad die Schuld an seinem Tod in die Schuhe zu schieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) James Tupper (David Clarke) Originaltitel: Revenge Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Karin Gist Kamera: John Smith Musik: Fil Eisler

