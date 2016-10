TNT-Serie 06:50 bis 07:40 Serien Scandal Sieben-Zweiundfünfzig USA 2013 16:9 Merken Nachdem Jake Ballard erfahren hat, dass Fitz der wichtige Mann in Olivias Leben ist, weiß er nicht, wie er mit diesem Wissen umgehen soll. Während Fitz sich Olivia wieder nähern will, blockt die seine Annäherungsversuche komplett ab. Cyrus glaubt immer mehr, dass mit Jake etwas nicht stimmt und Mellie trifft eine Entscheidung, die sehr negative Konsequenzen für das Weiße Haus haben dürfte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kerry Washington (Olivia Pope) Columbus Short (Harrison Wright) Darby Stanchfield (Abby Whelan) Katie Lowes (Quinn Perkins) Guillermo Diaz (Huck) Jeff Perry (Cyrus Beene) Joshua Malina (David Rosen) Originaltitel: Scandal Regie: Allison Liddi-Brown Drehbuch: Mark Fish Kamera: Oliver Bokelberg Musik: Chad Fischer

