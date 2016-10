ARTE 00:05 bis 01:50 Dokumentation Drogen: Amerikas längster Krieg USA, D, NL, GB, J, AUS 2012 2016-10-14 01:30 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Was viele Menschen für unmöglich hielten, ist Wirklichkeit geworden: Amerika hat einen schwarzen Präsidenten. Die Hautfarbe von Barack Obama spielte erstaunlicherweise bereits in den Monaten und Wochen vor seiner ersten Wahl zum Präsidenten der USA keine große Rolle. Aber heißt das, dass der Rassismus in den USA endgültig der Vergangenheit angehört? Der Dokumentarfilm widmet sich einem Problem, das im Wahlkampf nicht nur des Jahres 2008 keine große Rolle gespielt hat: dem Kampf gegen Drogen. Zwar werden Milliarden von Dollar zur Bekämpfung der Drogenkriminalität im In- und Ausland investiert, doch ohne dass ein Ergebnis sichtbar wird. Dabei sind vorwiegend schwarze Amerikaner betroffen, sowohl als Opfer als auch als Täter. Filmemacher Eugene Jarecki analysiert den Zustand der amerikanischen Gesellschaft im Spiegel des Kampfes gegen Drogen und hat gleichzeitig einen Film über den Rassismus in den USA gemacht. Dabei geht es auch um die Frage, welchen Stellenwert die von Barack Obama geführte Regierung dem Kampf gegen Drogen beimisst und mit welchen Methoden sie dabei vorgeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The House I Live in Regie: Eugene Jarecki Drehbuch: Eugene Jarecki, Christopher St. John Kamera: Sam Cullman, Derek Hallquist Musik: Robert Miller