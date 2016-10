ARTE 11:05 bis 11:50 Dokumentation Im Bann der Jahreszeiten - Herbst Altweibersommer D 2014 2016-10-10 07:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der "Altweibersommer" bringt tagsüber noch sommerliche Temperaturen, nachts kann es allerdings schon kalt werden. Während auf der Ems die Aalsaison beginnt, hat Astronom Rémi Cabanac bei klaren Nächten in den Pyrenäen beste Bedingungen. Im Harz führt Biologe Andreas Marten eine Spinnenzählung durch und im Thüringer Wald erklimmt Maik Oertel die Baumwipfel, um Zapfen zu sammeln. Die Reihe "Im Bann der Jahreszeiten" entdeckt die vielfältige Schönheit Europas. Sie präsentiert jahreszeitliche Naturphänomene in beeindruckenden Bildern und erklärt, wie sie entstehen. Gleichzeitig zeigt die Reihe, wie gefährdet dieser Rhythmus ist und wie Menschen, Tiere, Pflanzen auf den Wandel reagieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Bann der Jahreszeiten Regie: Ira Beetz, Keti Vaitonis