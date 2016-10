ARTE 06:40 bis 07:10 Magazin Vox Pop Europa gegen Google F 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Schwerpunktthema der Woche ist das Kräftemessen zwischen Europa und dem Internetriesen Google, über den inzwischen 90 % aller Online-Suchanfragen laufen. Die kalifornische Firma ist der Europäischen Kommission bereits seit mehreren Jahren ein Dorn im Auge. Drei Enquête-Kommissionen der EU richten derzeit ihr Augenmerk auf den Verdacht der Wettbewerbsbeschränkung und des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung. Die Kommission verdächtigt die Firma unter anderem, den hauseigenen Preisvergleich-Dienst zulasten der Konkurrenz herauszustellen und in Smartphones mit Google-eigenem Android-Betriebssystem andere Suchmaschinen zu blockieren. "Vox Pop" ermittelte in Europa über die einst "neutrale" Suchmaschine Google, die sich seit 2007 zum Anbieter eigener Onlinedienste weiterentwickelt und Konkurrenten knallhart aus dem Markt gedrängt hat. Ist Google noch zu bremsen? Interview der Woche: Margrethe Vestager, Wettbewerbskommissarin der EU seit 2014. Sie will Google in die Knie zwingen. Wie immer berichten "Vox-Pop"-Korrespondenten aus ihren Ländern über das aktuelle Thema der Woche. Welche Position vertreten die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten gegenüber Google? Vox Report: Jede Woche beleuchtet ein "Vox-Pop"-Korrespondent ein weiteres aktuelles Thema aus Europa. Diesmal geht es um Kidzania, eine mexikanische Freizeitpark-Franchise in London, die Kindern beibringt, was es mit dem Arbeiten und Geldverdienen auf sich hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: John Paul Lepers Originaltitel: Vox Pop Regie: Nicolas Thepot

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 339 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 99 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 99 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 99 Min.