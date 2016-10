TNT Film 03:35 bis 06:00 Drama Die Stunde der Komödianten USA, F 1967 Nach dem gleichnamigen Roman von Graham Greene 16:9 20 40 60 80 100 Merken Haiti zur Zeit des Diktators Papa Doc Duvalier: Im Haus des weißen Hotelbesitzers Burton treffen sich alle Personen von Rang und Namen. In dieser unsicheren Zeit zeigen Politiker, Hochstapler, Ehebrecher und Mitläufer ihr wahres Gesicht. Durch die unmenschlichen Methoden der Geheimpolizei des Landes müssen nicht nur naive Touristen ihre Wunschvorstellungen aufgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Burton (Brown) Elizabeth Taylor (Martha Pineda) Alec Guinness (Major Jones) Peter Ustinov (Botschafter Manuel Pineda) Paul Ford (Mr. Smith) Lillian Gish (Mrs. Smith) Georg Stanford Brown (Henri Philipot) Originaltitel: The Comedians Regie: Peter Glenville Drehbuch: Graham Greene Kamera: Henri Decaë Musik: Laurence Rosenthal Altersempfehlung: ab 16