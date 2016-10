Fünf Medizinstudenten experimentieren mit jener feinen Linie, die zwischen Leben und Tod steht. Nelson Wright und seine Kommilitonen versetzen sich gegenseitig in den Zustand des klinischen Todes, um mehr über Nahtoderfahrungen herauszufinden. Was sich bis zu ihrer Wiederbelebung abspielt, lässt die Studenten jedoch nicht los und so werden fortan alle von bösen Tagträumen heimgesucht. In Google-Kalender eintragen