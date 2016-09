3sat 05:46 bis 06:20 Reportage Eisenbahn-Romantik Südkorea - unterwegs im Land der Morgenstille D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Die Züge stehen für die Träume, die Hoffnungen und die Zukunft der beiden koreanischen Staaten", sagte Lee Jae Joung im Dezember 2010 am Bahnhof von Munsan. Besser hätte der südkoreanische Wiedervereinigungsminister die Wichtigkeit der Eisenbahn in Korea nicht beschreiben können. Die Verbindung zwischen den beiden asiatischen Staaten, die sich offiziell noch immer im Kriegszustand befinden, ist ein Meilenstein. Diktatur auf der einen - demokratisch gelebte Freiheit auf der anderen Seite - die Schienen bilden die Lebensader zwischen beiden. Auch wenn eine Reise ohne Ausnahmegenehmigung auf den südlichen Teil der Halbinsel beschränkt bleibt - Nordkorea bleibt ein abgeriegelter Bereich. Mit dem Zug durch Südkorea ist eine Eisenbahnreise durch ein Land der asiatischen Schönheit, ein Ausflug in die spannende, tausende Jahre alte Kultur und die schwierige Geschichte eines geteilten Staates, die Erfolgsstory einer jungen, aufstrebenden Demokratie und ein Blick in die Herzen der gastfreundlichen Menschen vor Ort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik