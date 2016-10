National Geographic 02:40 bis 03:30 Dokumentation Drogen im Visier Hollywoods dunkle Seite USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Zahlreiche Menschen kommen nach Los Angeles, um reich und berühmt zu werden. Aber um dem Druck in diesem Spiel um Anerkennung und Ruhm standhalten zu können, greifen viele von ihnen zu Heroin, Kokain oder verschreibungspflichtigen Medikamenten. Gezeigt werden neben den Dealern, die Starlets, die Drogen nehmen, um den Druck in Hollywood zu bewältigen. Die bestechlichen Ärzte versorgen die Abhängigen mit Aderall, einem Amphetamin, das zur begehrten Diätpille geworden ist. Und die Möchtegern-Stars, haben alles aufgegeben, um ihre Träume von einer Karriere in der Entertainment-Branche wahr zu machen. Nun leben viele von ihnen drogensüchtig und obdachlos in den kalifornischen Bergen im Schatten des berühmten Hollywood-Schriftzugs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.