National Geographic 13:05 bis 14:00 Dokumentation Big, Bigger, Biggest Der Drei-Schluchten-Damm GB 2009 Der Drei-Schluchten-Damm ist das größte Wasserkraftwerk der Erde. Chinas längster Strom, der Jangtsekiang, wird an den Schluchten Qutang, Wuxia und Xiling in der Provinz Hubei aufgestaut. Der Bau des gigantischen Staudamms hat über 17 Jahre gedauert, 40.000 Arbeiter waren daran beteiligt. Heute können mit der Stromkapazität von 22.500 Megawatt rund 60 Millionen Menschen versorgt werden. Doch der Bau des gigantischen Staudamms ist nicht nur ein ambitioniertes, sondern auch ein heftig umstrittenes Projekt. Kritiker sehen in dem Staudammbau einen irreparablen Eingriff in die Natur und in der Zwangsumsiedelung der ansässigen Bauern einen schwerwiegenden Eingriff in die Menschenrechte.