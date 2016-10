National Geographic People 23:15 bis 00:00 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Liebespaar auf der Flucht GB 2010 2016-10-04 03:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Der britische Stuckateur David Scott ist in einem Internetchat auf der Suche nach der großen Liebe, die sich auch sehr bald für ihn erfüllt. David verliebt sich in die Philippinerin Cynthia Villamor. Cynthia ist zwar noch verheiratet, lebt jedoch schon seit drei Jahren von ihrem Mann getrennt. Nach einiger Zeit erfüllt sich endlich Davids größter Wunsch, Cynthia persönlich kennenzulernen. Die beiden verbringen zwei unbeschwerte Monate auf den südwestasiatischen Inseln. Zurück in England erfährt David, dass Cynthia ein Kind von ihm erwartet. David ist überglücklich und reist zurück auf die Philippinen. Doch dort werden ihre Träume vom Glück zerstört: Cynthias Ehe wurde noch nicht offiziell geschieden, und als ihr Ehemann erfährt, dass Cynthia von David schwanger ist, zeigt er die Liebenden bei der Polizei an. Auf den Philippinen drohen bei Ehebruch bis zu sieben Jahre Haft. Cynthia und David werden eines Nachts im Haus ihrer Eltern in der Hauptstadt Manila verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Cynthia ist zu diesem Zeitpunkt schon im achten Monat schwanger. Die Zustände im Gefängnis sind erschreckend: Die Gitter sind verrostet, Blut klebt an den Wänden und überall lauern Ratten. David und Cynthia können kaum fassen, dass sie wegen ihrer Liebe verhaftet wurden. Vier Tage müssen sie in diesem Gefängnis ausharren, bis ein Anwalt der britischen Botschaft sie auf Kaution aus der Haft auslöst. Wieder auf freiem Fuß erfahren sie die nächste Hiobsbotschaft: Das gemeinsame Baby gehört nach philippinischem Recht zu ihrem Ex-Mann, ihm ist es überlassen, was mit dem Kind geschieht. Nach und nach rennt David und Cynthia die Zeit davon und das Paar wagt einen riskanten Fluchtversuch nach Thailand. Falls die Polizei sie schnappt, droht beiden eine noch härtere Gefängnisstrafe. Alles scheint ein glückliches Ende zu nehmen, als David jedoch am Zoll kontrolliert wird, scheint der Albtraum der beiden wiederzukehren... Wird die In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad

