National Geographic Wildlife 01:00 bis 01:45 Dokumentation Raubtiere hautnah Wald GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Für die Raubtiere der Wälder ist es unerlässlich, sich auch auf Bäumen zu Hause zu fühlen: Oft ist es ein Baum, der die Lücke zwischen Leben und Tod schließen kann. Denn in diesem Lebensraum kann die tödliche Gefahr - aber auch das nächste Festmahl - hinter, unter oder auch über dem Waldbewohner warten. Ob sich ein Harpyienadler von hoch oben aus dem Dach des Regenwaldes auf sein Opfer herabstürzt, ein gewitztes Wiesel seine Beute aus einem bemoosten Stamm kratzt oder ein Bengalischer Tiger in einem kahlen, vertrockneten Wald zwischen den Bäumen seiner Beute nachstellt - es ist immer eine Herausforderung. Sie alle werden letztlich genau das tun, was ihr Überleben sichert. Originaltitel: Secret Life of Predators