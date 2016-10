National Geographic Wildlife 16:55 bis 17:45 Dokumentation Amerikas Wilder Westen Goldrausch USA 2012 2016-10-09 11:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Es gibt nur wenige Legenden, die für die amerikanische Psyche wichtiger sind als der Wilde Westen. Für die Tiere, die an der Pazifikküste leben, bleibt diese mythische Vergangenheit grausame Realität. Auch heute haben die Symbol-Figuren des Alten Westens ihre Entsprechung in der Natur: See-Elefanten lösen ihre Konflikte blutig, Schwarz- und Braunbären suchen nach rosa Gold in Form von Tausenden von Lachsen, Biber werden wie die Pioniere von einer angeborenen Bestimmung angetrieben und Luchse durchstreifen die Wildnis allein. Dies ist der Westen, wie er wirklich ist - heute so wild wie in den glorreichen Tagen der filmischen Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Wild West