National Geographic Wildlife 06:30 bis 07:15 Dokumentation Cesar Millan: Auf den Hund gekommen Gadget hat Angst E 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Gadget ist eine von Cesar Millans größten Herausforderungen: ein Hund, der die vier Jahre seines Lebens angebunden war - und dabei schwere Angststörungen entwickelt hat. Außerdem hilft Cesar der Schauspielerin Ana Turpin, die einen Hund bei sich aufnehmen will, der mit dem verzogenen Hund ihrer Mutter zurechtkommen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cesar Millan's Leader of the Pack

