Disney XD 03:00 bis 03:20 Trickserie Paket von X Folge: 12 Süßes oder Saures / Gut verpackt ist halb zerstört USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) An Halloween spielen Dan, Troll und Amanda "Wahrheit oder Pflicht" und Copernicus zwingt sie, sich ihren schlimmsten Ängsten zu stellen. (b) Dan und seine Freunde erhalten ein Paket von X und merken nicht, dass die Verpackung der Pakets diese Mal gefährlicher ist, als der eigentliche Inhalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Packages From Planet X Regie: Rob Boutilier, James Wootton