Disney XD 22:10 bis 22:30 Trickserie Sie nannten ihn Wander Der geheime Planet / Der Hutmacher USA 2015 Stereo 16:9 HDTV (a) Wanders Notlüge tritt eine Lawine an Ereignissen los, durch die Dominator von einem versteckten Planeten erfahren könnte. (b) Lord Hater klaut Wanders Hut, um Dominator zu beeindrucken. Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Eddie Trigueros, Dave Thomas, Craig McCracken Drehbuch: Noelle Stevenson, Sam Riegel