Disney XD 19:10 bis 19:30 Trickserie Coop gegen Kat Das Haus des Schreckens / Der grüne Superdaumen CDN 2009 Stereo 16:9 Merken Als Coop und Dennis Dad dabei helfen die gruselige Geister-Tauschbörse auf die Beine zu stellen, baut Kat die Horror-Attrappen zu echten, lebensgefährlichen Fallen um. Dad beschließt, es ist an der Zeit, dass Coop sich intensiver mit Pflanzen auseinandersetzt. Dazu soll er die Hauspflanzen eine Zeit lang pflegen. Kat aber braut heimlich eine Flüssigkeit, die die Pflanzen überdimensional wachsen lässt. Dad ist überzeugt davon, dass Coop einen extrem grünen Daumen hat. Während sich Coop weiter um alle Pflanzen kümmert, erwachen diese buchstäblich zum Leben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Roger Fredericks, Leslie Mildiner, Shelley Hoffman, Robert Pincombe Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6