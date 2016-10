Disney XD 13:00 bis 13:20 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Ärger im Doppelpack USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Brady und Boomer klonen sich versehentlich und müssen letzendlich eingreifen, als die Klone böse werden, sich als die wahren Könige ausgeben und benachbarte Inseln einnehmen wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mitchel Musso (Brady) Larramie Doc Shaw (King Duke 'Boomer' Parker) Kelsey Chow (Mikayla Makoola) Ryan Ochoa (Lanny) Geno Segers (Mason Makoola) J.D. Higham (Palace Gaurd) Originaltitel: Pair of Kings Regie: Eric Dean Seaton Drehbuch: Lisa Muse Bryant Musik: Jamie Dunlap