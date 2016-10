Disney XD 09:00 bis 09:25 Jugendserie Crash & Bernstein Folge: 23 Cassies Rache USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Die Kinder haben Sommerferien. Wyatt und Crash bewerben sich bei einer Gameshow. Als Crash eine Computer-Anwendung kennenlernt, bei der er so viele Fragen stellen darf, wie er will, führt das dazu, dass die Frau, die der Computer-Anwendung ihre Stimme leiht, ihren Job verliert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cole Jensen (Wyatt Bernstein) Jaime Andrews (Cassie) Landry Bender (Cleo) Mary Birdsong (Mel) Graham Clarke (Chip) Oana Gregory (Amanda) Jess King (Jess) Originaltitel: Crash & Bernstein Regie: Sean Mulcahy Drehbuch: Erinne Dobson, Shannon Fopeano, David Nichols, T. Sean Shannon Musik: David Feldstein

