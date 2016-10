Disney XD 07:05 bis 07:25 Trickserie Coop gegen Kat Der Fluch von Tut-Ench-Miez / Katzenkummer CDN 2009 Stereo 16:9 Merken Während eines Schulausflugs ins Museum, ist Dad aufgrund der Exponate völlig außer sich vor Begeisterung. Millie aber hat Kat ins Museum geschmuggelt. Und während er versucht, eine andere böse Katze aus der Vergangenheit wieder zum Leben zu erwecken, gerät Coop beim Versuch, dies zu verhindern, ganz schön ins Schwitzen. Millie hat eine neue, allerbeste Freundin: Molly. Milly ist von ihr so begeistert, dass darüber Kat komplett ignoriert. Kat, enttäuscht und wütend, läuft, ermutigt von Coop, von Zuhause weg... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Greg Sullivan, Josh Mepham Drehbuch: Roger Fredericks, Kendra Hibbert, Shelley Hoffman, Robert Pincombe Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6

