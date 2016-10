13th Street 18:35 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS Zurück zu den Wurzeln USA 2013 Stereo 16:9 Merken Die Leiche von Lance Corporal Crowe stellt den NCIS vor ein Rätsel. Crowe beteiligte sich zwar an illegalen Faustkämpfen, doch dies scheint nicht die Todesursache gewesen zu sein. Stutzig machen die Ermittler Plastikteile in seinen Wunden. Unterdessen kämpft Vance (Rocky Carroll) mit Erinnerungen an seine tote Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Special Agent Ziva David) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Nicole Mirante, Donald P. Bellisario, Don McGill Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk