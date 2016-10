13th Street 09:00 bis 09:50 Krimiserie Navy CIS Schnee in Kuba USA 2013 Stereo 16:9 Merken Der NCIS wird von einem Hackerangriff überrascht, in dessen Folge ein Undercoveragent enttarnt und ermordet wird. Der Hacker namens Ajay Khan ist schnell gefunden, doch der will den Namen seines Auftraggebers nicht preisgeben. So muss das Team des NCIS zu unkonventionellen Maßnahmen greifen: Sie verpassen Khan eine orangefarbene Gefängniskluft und machen ihm vor, nach Guantanamo Bay geflogen zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Sean Murray (Timothy McGee) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Christopher J. Waild, Donald P. Bellisario, Don McGill Musik: Brian Kirk

