Syfy 21:00 bis 21:50 Mysteryserie Under the Dome Das letzte Licht USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Kuppel verkalkt immer schneller. Gerade einmal 24 Stunden bleiben den Bewohnern von Chester's Mill, bevor alles über ihnen zusammenbricht. Joe (Colin Ford) arbeitet mit Hochdruck daran, die Kuppel vorher zu zerstören, während Julia (Rachelle Lefevre) Barbie (Mike Vogel) dabei hilft, sein Kind zu retten, bevor es komplett in den Kokon eingehüllt ist. An anderer Stelle streitet sich Big Jim (Dean Norris) heftig mit Hektor (Eriq La Salle), weil der plant, die Infizierten zu vergiften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Marg Helgenberger (Christine Price) Colin Ford (Joe McAlister) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Originaltitel: Under the Dome Regie: PJ Pesce Drehbuch: Bronwyn Garrity, Cathryn Humphris Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16