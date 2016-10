Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Entscheidung auf Empok Nor USA 1998 Stereo 16:9 Merken Als Kira Nery (Nana Visitor) Besuch von ihrem alten Lehrer Vedek Fala (Norman Parker) bekommt, denkt sie sich zunächst nichts Böses. Doch plötzlich befördert er sie mit einem kristallinen Langstreckentransporter nach Empok Nor, wo sie auf eine Sekte trifft, die die Pah-Geister verehrt und deren Anführer ihr alter Widersacher Gul Dukat (Marc Alaimo) ist. Sisko (Avery Brooks), O'Brien (Colm Meaney), Worf (Michael Dorn) und Odo (Rene Auberjonois) machen sich derweil auf die Suche nach Kira. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nana Visitor (Colonel Kira) Marc Alaimo (Gul Dukat) Norman Parker (Vedek Fala) Maureen Flannigan (Mika) Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Nicole de Boer (Lieutenant Ezri Dax) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: John T. Kretchmer Drehbuch: René Echevarria Kamera: Kris Krosskove Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12