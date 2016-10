Syfy 12:30 bis 13:20 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die Invasion (2) USA 1997 Stereo 16:9 Merken Die Unterhaltung von SG 1 über eine weitere Realität wird durch das Eintreffen von Colonel Samuels (Robert Wisden) gestört, der die Befugnis hat, die Basis schließen zu lassen. Er will die finanziellen Mittel für das Stargate-Programm ablehnen, weil er nicht davon überzeugt ist, das die SG-Teams für die nationale Sicherheit wichtig sind. Auch die Erzählungen über die Goa'uld, das sie beispielsweise ganze Nationen ausgelöscht haben, fruchten nicht. Sogar als Daniel ihm von dem bevorstehenden Angriff der Goa'uld, den er in einer alternativen Welt miterlebt hat, erzählt, lacht ihn Samuel aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) D. Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (Major General George Hammond) Ronny Cox (Senator Robert Kinsey) Robert Wisden (Lt. Colonel Bert Samuels) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Brad Wright Kamera: Peter Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12