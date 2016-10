Syfy 10:50 bis 11:40 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Übermenschen USA 1998 Stereo 16:9 Merken In einem Kellerraum, bekleidet in schwarzen Trainingsanzügen wacht SG 1 bei einer routinemäßigen Aufklärungsmission auf. Der Außerirdische Harlen (Jay Brazeau) teilt ihnen mit, das er sie "verbessert" habe. Auf der Erde zurück untersucht Dr. Fraiser (Teryl Rothery) das Team und stellt fest, dass sie keinen Herzschlag mehr haben. Zurück auf Altaire stellen Jack (Richard Dean Anderson), Sam (Amanda Tapping), Daniel (Michael Shanks) und Teal'c (Christopher Judge) fest, das sie geklont wurden und der roboterartige Klon nur auf dem besuchten Planeten überleben kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General Hammond) Jay Brazeau (Harlan) Teryl Rothery (Dr. Janet Fraiser) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Jimmy Kaufman Drehbuch: Brad Wright, Jonathan Glassner, Jeff King Kamera: Peter F. Woeste Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 16