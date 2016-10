Syfy 06:40 bis 07:45 SciFi-Serie Star Trek - Der Käfig USA 1965 Stereo 16:9 Merken Legendärer Pilotfilm von "Raumschiff Enterprise"! Die Enterprise unter Capt. Christopher Pike (Jeffrey Hunter) erhält ein vermeintliches Notsignal von einem abgelegenen Planeten. Als Pike und Mr. Spock (Leonard Nimoy) dort nach Überlebenden suchen, werden sie von den Einwohnern des Planeten in eine Falle gelockt. Dabei wird Pike gefangen genommen. Während seine Crew verzweifelt einen Weg sucht, ihn zu befreien, freundet er sich mit der Sklavin Vina (Susan Oliver) an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Hunter (Captain Christopher Pike) Susan Oliver (Vina) Leonard Nimoy (Mr. Spock) Majel Barrett (Number One) John Hoyt (Dr. Phillip Boyce) Peter Duryea (Lt. José Tyler) Laurel Goodwin (Yeoman J.M. Colt) Originaltitel: Star Trek Regie: Robert Butler Drehbuch: Gene Roddenberry Kamera: William E. Snyder Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 6

