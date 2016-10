Disney Cinemagic 14:00 bis 15:30 Actionfilm Der Babynator USA, CDN 2005 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Er ist Spezialist für die gefährlichsten Einsätze auf der ganzen Welt, nichts und niemand kann den Elitesoldaten Shane Wolfe zum Kapitulieren bringen. Doch diesmal führt ihn seine Mission auf ein bisher völlig unbekanntes Terrain. Sein Auftrag: Shane soll die Familie eines ermordeten Wissenschaftlers beschützen. Zähneknirschend tauscht er Waffen, Präzisionsgeräte und Spezialfahrzeuge gegen Brotbüchsen, Saftkartons, Windeln und einen Mini-Van ... Schnulleralarm für Action-Held Vin Diesel: Als Ersatzpapa wider Willen muss er fünf kleine Quälgeister bewachen. Flöhe hüten ist leichter! ,Wedding Planner'-Regisseur Adam Shankman setzte den schrägen Einsatz an der Windelfront fulminant in Szene. Der Navy-SEAL Shane Wolfe (Vin Diesel) steht vor seiner bisher schwierigsten Aufgabe: Er muss den Personenschutz für die fünf nunmehr verwaisten Kinder des vor seinen Augen ermordeten Wissenschaftlers Plummer übernehmen. Wolfe will auf keinen Fall noch einmal versagen und ist für den Kampf gegen böse Buben mit Hightech-Waffenarsenal auch bestens gerüstet. Bloß den Umgang mit trotzigen Teenagern, fiesen Kleinkindern und schmutzigen Windeln hätte sich der Muskelmann irgendwie einfacher vorgestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vin Diesel (Shane Wolfe) Lauren Graham (Direktor Claire Fletcher) Faith Ford (Julie Plummer) Brittany Snow (Zoe Plummer) Max Thieriot (Seth Plummer) Chris Potter (Bill Fawcett) Carol Kane (Helga) Originaltitel: The Pacifier Regie: Adam Shankman Drehbuch: Thomas Lennon, Robert Ben Garant Kamera: Peter James Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6