History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Auf den Spuren der Aliens Roswell Rock USA 2014 Stereo 16:9 Im Jahr 2004 wurde in Roswell, New Mexico, ein Stein mit einem kryptischen Design entdeckt. Dieser Stein ist ungewöhnlich weich und besitzt magnetische Eigenschaften. Die Zeichen auf dem Stein (eine Abfolge von Dreiecken und Halbmonden) passen scheinbar genau zu Kornkreisen, die vor fast 20 Jahren in England entdeckt wurden. Der Prä-Astronautiker Giorgio Tsoukalos hat sich vorgenommen, die Herkunft des Steins festzustellen. Durch eine Reihe von Experimenten untersucht Tsoukalos, ob der "Roswell Rock" von Menschen gefertigt wurde. Schauspieler: Giorgio Tsoukalos (Himself - Host) Originaltitel: In Search of Aliens Musik: Gerry Moffett Altersempfehlung: ab 12