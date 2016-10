History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Geheimnisse des Universums - Rätsel der Menschheit Römische Architektur USA 2014 Stereo 16:9 Merken Neue archäologische Beweise legen nahe, dass frühe Römische Herrscher ein derart gutes Verständnis von Architektur und Astronomie hatten, dass sie mit dem Sonnenlicht seltsame Spezialeffekte kreieren konnten. Einer ließ einen Obelisken und einen Altar so bauen, dass sie am Jahrestag von Cäsars Ermordung die Sonne verdeckten und Hadrian entwarf das Pantheon so, dass kosmische Ereignisse wie die Tagundnachtgleiche gekennzeichnet wurden. Außerdem nutzte er ein zentrales Rundfenster in der Kuppel als sein persönliches Spotlight. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved Altersempfehlung: ab 12