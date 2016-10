Kinowelt 04:40 bis 06:25 Thriller I am You AUS 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die fünfzehnjährige Rachel ist spurlos auf dem Nachhauseweg von der Tanzschule verschwunden. Als die Polizei die Vermisstenanzeige eher gleichgültig bearbeitet, machen sich die verzweifelten Eltern selbst auf die Suche. Rachels ehemaliges Kindermädchen Caroline gerät dabei immer mehr in Verdacht. Das Verschwinden von Rachel Barber machte in den Neunziger Jahren weit über die Grenzen Australiens hinweg Schlagzeilen. Die Regisseurin Simone North schildert in ihrem Film "I am You", für den sie auch als Drehbuchautorin verantwortlich zeichnet, alle erschütternden Aspekte dieser Tat. Mit einer ambitionierten Dramaturgie ermöglicht sie dem Publikum, die Perspektiven der Opfer, der Ermittler und der Mörderin einzunehmen. Hautnah und erschreckend authentisch nähert sie sich einer einsamen und verstörten jungen Frau, dringt in deren Gedankenwelt ein und offenbart alle Facetten vom Zustandekommen ihres Verbrechens in beklemmenden Bildern. Verzweiflung, Eifersucht und Wahnsinn sind zum Greifen nahe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guy Pearce (Mike Barber) Miranda Otto (Elizabeth Barber) Ruth Bradley (Caroline Reid) Sam Neill (Mr. Reid) Kate Bell (Rachel Barber) Khan Chittenden (Manni) Graeme Blundell (Ivan) Originaltitel: In Her Skin Regie: Simone North Drehbuch: Simone North Kamera: Jules O'Loughlin Musik: Ben Frost Altersempfehlung: ab 18