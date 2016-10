Kinowelt 23:45 bis 01:35 Krimi The Reckoning GB, E 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken England, 14. Jahrhundert: Ein Priester flüchtet aus dem Dienst der Kirche und schließt sich einer Gruppe Theater-Reisender an. In einer kleinen Stadt erfahren sie die Geschichte von einer jungen Frau, die wegen Hexerei und Mord zum Tode verurteilt wurde und hingerichtet werden soll. Die Schauspieler entscheiden sich, anstelle der üblichen Bibel-Geschichten das Verbrechen nachzuspielen, und entdecken dabei, dass die Bevölkerung der Stadt genau weiß, dass die Frau zu Unrecht verurteilt wurde. Auf der Bühne wird das Verbrechen verarbeitet. Der abtrünnige Priester kann so auch mit seinem eigenen Verbrechen an Gott ins Reine kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Bettany (Nicholas) Willem Dafoe (Martin) Tom Hardy (Straw) Brian Cox (Tobias) Gina McKee (Sarah) Vincent Cassel (Lord De Guise) Ewen Bremner (Simon Damian) Originaltitel: The Reckoning Regie: Paul McGuigan Drehbuch: Mark Mills Kamera: Peter Sova Musik: Adrian Lee, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 12