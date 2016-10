Kinowelt 20:15 bis 21:45 Thriller Hierro E 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die alleinerziehende Mutter Maria reist mit ihrem Sohn Diego zu der Kanareninsel EL HIERRO. Während der Schiffspassage verliert sie den Jungen kurz aus den Augen, und plötzlich ist er nicht mehr aufzufinden. In Panik durchsucht sie das Schiff, aber ohne jeden Erfolg. Auch die Polizei auf der Insel kann ihr nicht helfen, Diego bleibt verschwunden. Gebrochen und verzweifelt kehrt Maria zurück. An ein normales Leben ist nicht mehr zu denken, bis sich die Polizei von EL HIERRO bei ihr meldet: Ein Junge in Diegos Alter wurde tot aufgefunden. Noch einmal geht Maria auf die Reise nach EL HIERRO und wird dort in einen Strudel alptraumhafter Ereignisse gezogen. "Das ist es, was den Film letztlich auszeichnet: Dass er bei allem Grusel und aller Unsicherheit seine Hauptfigur glaubwürdig darstellt und die tiefe Traurigkeit, die sie verspürt, ernst nimmt und spürbar macht." (Quelle: moviepilot.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elena Anaya (María) Bea Segura (Laura) Mar Sodupe (Tania) Andrés Herrera (Antonio) Miriam Correa (Julia) Kaiet Rodríguez (Diego) Javier Mejía (Matias) Originaltitel: Hierro Regie: Gabe Ibáñez Drehbuch: Javier Gullón Kamera: Alejandro Martínez Musik: Zacarías M. de la Riva Altersempfehlung: ab 16