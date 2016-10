Kinowelt 18:30 bis 20:15 Drama Niemand kennt die Persian Cats IRN 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Spezialpreis der Jury, Cannes François Chalais Award, Cannes Das iranische Musikerpaar Ashkan und Negar haben sich voll und ganz dem Indie-Rock verschrieben. Frisch aus dem Gefängnis entlassen planen sie nach England zu fliehen, um ihre musikalischen Träume zu verwirklichen. Denn Rockmusik, Konzerte, Partys und Alkohol sind im Iran verboten. Zusammen mit dem extrovertierten Film- und Musikenthusiasten Nadar, der sich gut in der Untergrund-Musikszene Teherans auskennt, suchen sie nach neuen Mitgliedern für ihre Band. Aber ohne Geld, Visa und Reisepässe wird eine Flucht nach England nicht einfach sein... Innerhalb von 17 Tagen und komplett illegal gedreht taucht Regisseur Ghobadi in seiner Semi-Dokumentation "Persian Cats" in die Untergrund-Musikszene Teherans ein. "... sehr bewegend!" (Quelle: The New York Times) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Negar Shaghaghi (Negar) Ashkan Koshanejad (Ashkan) Hamed Behdad (Nader) Shervin Najaflian (Shervin) Bahman Ardalan (Bahman Ardalan) Hichkas (Hichkas) Hamed Seyyed Javadi (Hamed Seyyed Javadi) Originaltitel: Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh Regie: Bahman Ghobadi Drehbuch: Bahman Ghobadi, Hossein Mortezaeiyan, Roxana Saberi Kamera: Turaj Aslani Musik: Mahdyar Aghajani, Ash Koosha Altersempfehlung: ab 6