Kinowelt 16:30 bis 18:30 Actionfilm The Grandmaster HK, CHN 2013 16:9 Nominiert für 2 Oscars® China in den 1930er und 40er Jahren: Ungeschlagen im Kräftemessen mit anderen Kungfu-Künstlern wird IP Man, legendärer Lehrer und Mentor von Bruce Lee, als Großmeister des chinesischen Südens gefeiert. Während eines Wettkampfes erringt er die Zuneigung der stolzen Gong Er, einer Meisterin der nordchinesischen Kampfkunst-Tradition. Doch die Besatzung durch japanische Truppen in Südchina trennt die beiden. IP Man muss für das Überleben seiner Familie kämpfen, während Gong Er im fernen Norden Vergeltung für die feige Ermordung ihres Vaters sucht. Nach Kriegsende treffen sich beide in Hongkong wieder. IP Man gründet eine Kungfu-Schule und Gong Er arbeitet als Ärztin - doch die Vergangenheit hat ihre Spuren hinterlassen. Schauspieler: Tony Leung (Ip Man) Ziyi Zhang (Gong Er) Chang Chen (Razor) Zhao Benshan (Ding Lianshan) Xiao Shen-Yang (San Jiang Shui) Song Hye-kyo (Zhang Yongcheng) Yuen Woo-Ping (Chan Wah-shun) Originaltitel: Yi dai zong shi Regie: Kar Wai Wong Drehbuch: Kar Wai Wong, Jingzhi Zou, Haofeng Xu Kamera: Philippe Le Sourd Musik: Nathaniel Méchaly, Shigeru Umebayashi Altersempfehlung: ab 12