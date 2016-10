Kinowelt 13:05 bis 14:55 Drama Fürchten und Lieben F, I, D 1988 In Anlehnung an ein Theaterstück von Anton Tschechow 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für die Goldenen Palme, Cannes Nominiert für den Deutschen Filmpreis In Pavia leben die Schwestern Velia, Maria und Sandra Parini. Die Drei leiden, jede auf ihre Art und Weise, unter dem Leben und darunter, nicht zu wissen, welchen Weg sie beruflich und privat einschlagen sollen. Velia, die älteste und für die beiden anderen Leitbild und Mutterfigur zugleich, hat sich schon mit dem Allein-sein abgefunden als sie den verheirateten Universitätsprofessor Massimo kennenlernt. Zu allem Überfluss wird ihr jedoch Maria, die wegen ihrer unglücklichen Ehe mit einem Fernsehkomiker unter tiefen Depressionen leidet, zur Konkurrentin um Massimo. Sandra ist gerade 18 Jahre alt geworden und studiert verbissen Medizin. Doch dann verliebt sich das Nesthäkchen in einen Arzt und vernachlässigt ihr Studium. Als Sandras Geliebter dann aber bei einem Autounfall umkommt, während Sandra selbst unverletzt bleibt, besinnen sich die drei Frauen darauf, wie wichtig ihr Zusammenhalt immer war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fanny Ardant (Velia) Greta Scacchi (Maria) Valeria Golino (Sandra) Peter Simonischek (Massimo) Agnès Soral (Sabrina) Sergio Castellitto (Roberto) Paolo Hendel (Federico) Originaltitel: Paura e amore Regie: Margarethe von Trotta Drehbuch: Dacia Maraini, Margarethe von Trotta Kamera: Giuseppe Lanci Musik: Franco Piersanti Altersempfehlung: ab 12